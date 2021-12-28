الزعاق يكشف تطورًا جديدًا للحالة المطرية الراهنة

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الحالة المطرية المعاشة مستمرة عبر «تمرحل زحزاح» من يوم الخميس إلى الجمعة المقبل.

وأضاف الزعاق، بتقريره المذاع على قناة العربية، أن التوقعات تشير إلى تجدد (الحالة المطرية) لتنتشر أكثر لتنال شمال وجنوب الرياض، مشيرًا إلى أن تلك الحالة داخلة في موسم «برد الأزيرق»؛ فإذا هبت الرياح الشمالية ستكون الحرارة المحسوسة متدنية.

وأكمل، إن دخول وخروج المواسم له دلائل نباتية وحشرية وظواهر مناخية، وتظل علاقة الإنسان بها علاقة الإنسان بها علاقة استدلالية؛ لأن سقوط الأوراق من غصون الأشجار وزرقة السماء وتلاشي الحشرات دليل على شدة البرد؛ حيث تعمل الرياح الشمالية على كسح الهباء والغبار والأتربة فتبدو السماء مزرقة.

وواصل: خلال تلك الأيام تهدأ برودة الأرض فتدب المياه في غصون الأشجار فتورق من جديد، وتبدأ الحشرات الخروج المؤقت نهارًا وتختفي ليلًا، وتبدأ الطيور تنظيم أعشاشها وتستعد القطط لموسم التزواج.

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