بينهم مطلق النار على «ساهر».. القبض على 14 متهمًا بارتكاب جرائم متنوعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام القبض على 14 متهمًا (بينهم مواطنون ومقيمون)؛ وذلك لاتكابهم حوادث متنوعة.

وتم القبض على مواطن استخدم مركبته في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأردنية، ومواطنين آخرين قاما بحوادث سرقة مرافق عامة واستوليا على أجهزة حاسوب وشرائح اتصال.

كما تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة قواطع ومواد كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء، فضلًا عن 3 مواطنين تباهى أحدهم بإطلاق نار من سلاح نادي على جهاز الرصد الآلي «ساهر»، وإتلافه وتوثيق ذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم ضبط مواطن استخدم مركبته في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، فضلًا عن مواطن آخر ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة مواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 3 مواطنين سرقوا 187 رأس أغنام من مواقع مختلفة.

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