«صحة حائل» تستقبل أكثر من 1200 طلب أوامر إركاب في نوفمبر

الرياض - محمد عبدالله - استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة بالهيئة الطبية العامة خلال شهر نوفمبر من هذا العام 2021م عدد؛ 1264 طلبات أوامر إركاب علاجية.

كما أصدرت خلال هذه الفترة عدد 463 قرار علاج خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 353، بينما أصدرت الهيئة الطبية عدد 52 قرارًا إداريًا خلال الفترة نفسها.

يذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة؛ حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواء داخل المملكة أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.

اقرأ أيضًا:

«صحة حائل»: 29 ترخيصًا لمنشآت خاصة جديدة خلال الشهر الماضي