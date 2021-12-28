الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن إيقاف الزيارة والمرافقة للمرضى المنومين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إيقاف الزيارة والمرافقة للمرضى المنومين.

وقالت «الشؤون الصحية»، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن إيقاف الزيارة والمرافقة للمرضى المنومين؛ لسلامة الجميع وسلامة المرضى.

وفي شأن متصل أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 39 حالة، فيما تم أمس الإثنين، تسجيل 40 حالة، وذلك بانخفاض قدره حالة واحدة فقط، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (50002354) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالمملكة، وتسجيل 147 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عامًا بلقاح كورونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

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