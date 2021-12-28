رئيس مجلس الشورى: نعتز بلقاء خادم الحرمين والاستماع إلى خطابه

الرياض - محمد عبدالله - أعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، باسمه واسم أعضاء المجلس وجميع منسوبيه عن بالغ الاعتزاز بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مستهل أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة للمجلس.

وقال آل الشيخ، بمناسبة الخطاب الملكي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، يتشرف مجلس الشورى بالاستماع إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين، الذي يتضمن توجيهاته ورؤيته السديدة تجاه مختلف القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية.

وأبان رئيس مجلس الشورى، أن هذا الخطاب الملكي يعد نبراسًا لأعمال المجلس إذ يستنير به أعضاؤه ولجانه بمضامينه وتوجيهاته فيما يقوم به تحت القبة من دراسات ومناقشات للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، سواءً في مناقشة أداء أجهزة الدولة، أو فيما يدرسه من أنظمة وتشريعات واتفاقيات ومذكرات تعاون، تسهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة وتطوير البيئة التشريعية بما يواكب المستجدات ويدفع بالجهود التنموية.

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