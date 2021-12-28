60 ألف ريال عقوبة اقتلاع 3 أشجار

وشددت القوات على أنها لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين.
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، أمس، 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقطعهم 3 أشجار من أراضي الغطاء النباتي في منطقة الرياض، وغرمتهم 60 ألف ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعا «المالكي» الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم «911» و«996» في منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو «999» في جميع مناطق المملكة.
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