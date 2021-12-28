500 مليون لمشروعات تيماء

وشملت المشروعات البلدية مبنى المركز الحضاري، الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 9 ملايين ريال، وشاهد عرضاً مرئياً عن المشروعات المستقبلية لبلدية تيماء، بإجمالي 200 مليون ريال، وأخرى منفذة والتي بلغت تكلفتها ما يزيد على 117 مليون ريال، والمشروعات التي تحت التنفيذ بتكلفة بلغت 48.171.958 ريالا.
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