500 مليون لمشروعات تيماء

دشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، في محافظة تيماء أمس، مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في عدد من المشروعات القائمة، والتي بلغت تكلفتها أكثر من 500 مليون ريال، وتتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة تبوك.

وشملت المشروعات البلدية مبنى المركز الحضاري، الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 9 ملايين ريال، وشاهد عرضاً مرئياً عن المشروعات المستقبلية لبلدية تيماء، بإجمالي 200 مليون ريال، وأخرى منفذة والتي بلغت تكلفتها ما يزيد على 117 مليون ريال، والمشروعات التي تحت التنفيذ بتكلفة بلغت 48.171.958 ريالا.