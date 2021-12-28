التعليم تعتمد دليل مسارات الثانوية

5 مسارات
يأتي ذلك في إطار إقرار التقويم الدراسي لعام 1443، وقرار وزير التعليم بإنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، إلى جانب الخطة الدراسية لنظام المسارات ومناهجه المطورة، حيث طبقت التعليم بداية من الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الحالي مسارات الثانوية العامة، بدخول الطلاب والطالبات السنة الأولى المشتركة، التي يتم خلالها عمليات القياس والتوجيه للطلبة، على أن يبدأوا في العام المقبل تحديد واختيار التخصصات المناسبة لمهاراتهم وقدراتهم ما بين مسار عام وأربعة مسارات تخصصية، هي: مسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي، والمسارات التي اختاروها في الصف الثاني.
فاقد تعليمي
وتسعى وزارة التعليم من خلال تطبيق نظام مسارات الثانوية العامة إلى الحد من الفاقد التعليمي، ورفع معدلات التوظيف بين أبناء دوت الخليج، وصقل المهارات بما يتسق مع الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الكشف المبكر عن اهتمامات وقدرات الطلبة وفقاً للفروق الفردية بينهم لتوجيه الطلبة المتميزين نحو المسارات المتخصصة، وصقل المهارات اللغوية لديهم، إلى جانب إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات، وترشيد الإنفاق الجامعي، وترشيد القبول في التخصصات النظرية بالجامعات، وإعداد المتعلم للحياة ومهارات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى المساهمة في رفع أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية.
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