المشرف على الأمن العام يرأس ملتقى مديري إدارات المرور في مناطق المملكة

رأس مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام سعيد القحطاني، اليوم، ملتقى مديري إدارات المرور في مناطق المملكة، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

ونقل القحطاني تحيات وتقدير وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مؤكدًا أهمية تطوير الكوادر البشرية والقدرات التقنية للإسهام في رفع السلامة المرورية، وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وتفعيل التوعية المرورية للحد من وقوع الحوادث المرورية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كافة.

وفي ختام الملتقى، استعرض القحطاني نتائج الإحصاءات السنوية للإدارة العامة للمرور لعام 2021م، وما تحقق من إنجازات، والاطلاع على خطط الإدارة المستقبلية.