تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهد أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن، حفل تتويج الفائزين بجائزة الملك فيصل عن عامي 2020 و2021 والذي أقيم في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية.

وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس هيئة الجائزة الأمير خالد الفيصل في كلمة بالمناسبة:

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز

أصحاب السمو.. والفضيلة.. والمعالي.. والسعادة

الفائزون بجائزة الملك فيصل

الحضور الكريم..

بماذا أبدأ كلمي ؟

بماذا ينقش قلمي؟

بماذا أزن فرحي وألمي؟

الشر مستطير

والأمن مستنير

أدعو لمن حولنا بالرشاد

وأفخر بما لدينا من سداد

هنا: يتوهج الفكر ويتجلی

وبجوهر العلم يتحلى

هنا: ملك كرّم علما

وعلم أكبر ملكا

والسلام...

ـــــــــــــــــــــــــــ وثيقة مكة

عقب ذلك تم تكريم الفائزين حيث مُنحت جائزة خدمة الإسلام لعام 2020 لوثيقة مكّة المكرّمة، التي تعد دستورًا تاريخيًّا لإرساء قيم التعايش والسلام بين أتباع الديانات والثقافات، أما جائزة خدمة الإسلام لعام 2021 فالفائز بها هو محمد بن عبدالرحمن الشارخ، مؤسس ورئيس شركة صخر الذي كان له دور بارز في دعم وغرس روح البحث والتجديد والابتكار لحفظ التراث الإسلامي من خلال التقنية الحديثة.

موسوعة فلسطين

وفي موضوع «تراث القدس الإسلامي» الذي اختارته جائزة الملك فيصل موضوعًا لفرع «الدراسات الإسلامية» لعام 2020، تسلّمها الدكتور محمد هاشم غوشة الذي ساهم بأكثر من 150 بحثًا ودراسة عن القدس وتراثها العربي والإسلامي، وألّف 37 كتابًا تاريخيًا وتوثيقيًا تناولت الجوانب التاريخية والفكرية والمعمارية والتراثية لمدينة القدس. ومن أبرز أعماله موسوعة فلسطين باللغة الإنجليزية. أما بالنسبة لعام 2021، فقد حُجبت جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلاميّة التي كان موضوعها «الوقف في الإسلام».

بحث بلاغي

وفي فرع اللغة العربية والأدب، مُنحت الجائزة لعام 2020 في موضوع «الدراسات اللغوية العربية باللغات الأخرى» للبروفيسور مايكل كارتر الأسترالي الجنسية الذي امتدّت أعماله لخمسين عامًا ساهمت في دراسة التراث النحوي العربي وقدمت أهم مراجع للبحث اللغوي خارج العالم العربي.

ثم مُنحت تلك الجائزة عام 2021 في موضوع «البلاغة الجديدة» للدكتور محمد مشبال وهو أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة عبدالمالك السعدي في المغرب وقد ارتبطت معظم أعماله، التي تتّصف بالعمق والجدّة والأصالة، بموضوع الجائزة ساعية إلى ربط البحث البلاغي بحقول الأدب واللغة والتواصل.

أسس جينية

وفي فرع الطب، مُنحت الجائزة للدكتور ستيوارت أوركين، أخصائي أمراض الدم والأورام وعالم الوراثة، عن موضوع «أمراض الهيموغلوبين».

وشغل الدكتور أوركين منصب أستاذ كرسي ديفيد جي ناثان المتميز لطب الأطفال بكلية الطب بجامعة هارفارد إضافة إلى كونه باحثاً في معهد هاورد هيوز الطبي. وأدّت اكتشافاته الرائدة في الأسس الجينية لاضطرابات الدم إلى إيجاد علاجات لأمراض الدم الموروثة. كما أدّت إلى ثورة في فهم كيفية حدوث مثل هذه الأمراض.

وفي عام 2021، حصل على جائزة الطب فائزان لتميز أبحاثهم في موضوع «الطب التجديدي في الحالات العصبية». الفائز الأول هو البروفيسور روبن جيمس فرانكلين، الذي يعمل أخصائيًا في طب الخلايا الجذعية في مجلس ويلكوم ترست للبحوث الطبية بمعهد كامبريدج للخلايا الجذعية، ويدير مركز كامبريدج التابع لجمعية إصلاح الميالين العصبي بالمملكة المتحدة.

علم الأحياء

أما الفائز الثاني بالاشتراك فهو الدكتور ستيفن مارك ستريتماتر، صاحب كرسي البروفيسور فينسينتكوتس لطب الأعصاب، والمدير المؤسس لبرنامج علم الأعصاب الخلوي في جامعة ييل.

وقام البروفيسور فرانكلين بإسهامات رائدة وجوهرية في بيولوجية «الميالين» أدّت إلى تطبيقات مهمة في علم الأعصاب السريري، وخاصة مرض التصلّب اللويحي، فأصبح رائدًا في ما يتعلّق بـ «تجديد الميالين» في علم الأحياء على مستوى العالم.

أما البروفيسور ستريتماتر فله إنجازات بارزة في مجال الإصلاح العصبي، والفهم الجزيئي لفشل نمو المحور العصبي، وصعوبة التعافي بعد إصابات الحبل الشوكي.

إنجازات فريدة

أما بالنسبة للحاصلين على جائزة الملك فيصل في «العلوم»، فالبروفيسور شياو دونغ وانغ مدير معهد العلوم الحيوية في بكين، هو الفائز لعام 2020 في موضوع «علم الأحياء»، والبروفيسور ستيوارت باركين، مدير معهد ماكس بلانك للفيزياء المجهرية في مدينة هال بألمانيا، هو الفائز لعام 2021 في موضوع «الفيزياء».

وقدّم البروفيسور شياو دونغ وانغ إنجازات فريدة أدت إلى تغيّر في فهم طبيعة عمل وموت الخلية البالغة، مما ساهم في تطوير علاجات وعقاقير تحاكي محفزات وقف تدهور الخلايا في مقاومة الأمراض المهددة للحياة.

أما البروفيسور ستيوارت باركين فقد أحدثت ابتكاراته واكتشافاته في مجال دوران الإلكترونيات ثورة في أجهزة الحاسوب أدت إلى زيادة سعة تخزين محركات الأقراص المغناطيسية بمقدار (1000) ضعف. لقد ساهمت أعماله في حل المشكلات المستعصية التي تعتمد على الوصول السريع إلى كميات هائلة من البيانات من خلال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

جائزة الملك فيصل منذ 1979

كرّمت 275 فائزًا

43 جنسية

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المجالات

العلوم

الطب

الدراسات الإسلامية

اللغة العربية

الأدب

مكونات الجائزة

- لكل فائز في كل فرع من أفرعها الخمسة 750 ألف ريال سعودي (200 ألف دولار أمريكي)

ميدالية ذهبية عيار 24 قيراطًا ووزنها 200 جرام

براءة مكتوبة بالخط العربي بتوقيع رئيس هيئة الجائزة الأمير خالد الفيصل تحمل اسم الفائز وملخصًا لمبررات فوزه