القبض على 4 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية

60 ألف ريال عقوبة اقتلاع 3 أشجار أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها، أو الاتجار بها دون ترخيص،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

500 مليون لمشروعات تيماء دشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، في محافظة تيماء أمس، مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في عدد من المشروعات... تبوك: دوت الخليج تبوك: دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

التعليم تعتمد دليل مسارات الثانوية اعتمدت وزارة التعليم، أمس، تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة في نظام مسارات الثانوية العامة، والدليل الإرشادي لمنسق المسارات... الرياض: خالد الحارثي الرياض: خالد الحارثي 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

المشرف على الأمن العام يرأس ملتقى مديري إدارات المرور في مناطق المملكة رأس مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام سعيد القحطاني، اليوم، ملتقى مديري إدارات المرور في مناطق المملكة،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> تتويج الفائزين بجائزة الملك فيصل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهد أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن، حفل تتويج... الرياض: مؤيد معافا الرياض: مؤيد معافا 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

ضبط شخص ألقى مادة قابلة للاشتعال على منزل مواطن صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة... الجوف: دوت الخليج الجوف: دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى.. غدا يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم غد الأربعاء 25 / 5 / 1443هـ، الموافق 29 / 12 / 2021م، - عبر الاتصال المرئي -،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

مستشفيات الحرس الوطني توقف زيارة ومرافقة المرضى أعلنت الشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني، اليوم، إيقاف زيارة المرضى والمرافقة للمرضى المنومين. وقالت عبر حسابها في موقع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

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