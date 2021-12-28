شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: القيادة الرشيدة سخرت جهودها لخدمة الحرمين وقاصديهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عندما أعلنت رئاسة الحرمين مطلع العام الهجري عن أكبر وأشمل هيكلية في تاريخ الرئاسة تحت شعار «رؤية حضارية وآفاق مستقبلية، للشباب تتويج، وللمرأة تمكين، وللتقنية إبداع، وللذكاء الاصطناعي تميز وإمتاع» فضلا عن اعتبار الريادة العالمية هوية المرحلة القادمة في الرئاسة العامة، مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠؛ فإنها وضعت شعار التميز والابداع وليس نبراس لها بل نشر ثقافة التميُّز والتفاعل مع رؤيةً 2030 وتقوية الممارسات الابداعية التي تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي، وكذلك وفق خطط وبرامج تطويرية تلبي أهداف الرئاسة نحو التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.

وجسد الأمر السامي الكريم بالموافقة على تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية لتشمل تحديث السلالم الكهربائية القائمة داخل المسجد النبوي، دعم القيادة الرشيدة ورعايتهم بالحرمين الشريفين، وراحة وسلامة ضيوف الرحمن وتعزيز منظومة التقنيات الحديثة في الحرمين الشريفين وإعمارهما خدمة للمعتمرين والقاصدين والزوار والارتقاء بمنظومة العمل وفقاً لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية فضلا عن رفع جاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي والمسجد النبوي، وذلك وفق خطط وبرامج تحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.

كما عكست الموافقة الكريمة على استكمال المشاريع السابقة والتي صدرت لتحديث الأنظمة الكهروميكانيكية ومشاريع التطوير في المسجد النبوي من خلال تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات؛ اهتمام القيادة الحكيمة المستمر والدائم لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، خصوصا ان الحرمين الشريفين شهدت نقلات نوعية وتطوير في مجال الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي ..

وتعتبر الأنظمة الآلية الكهروميكانيكية هي أحد الاختصاصات المرتبطة بأي نظام يحتوي على التيار الكهربائي والميكانيك التطبيقي، فالكهروميكانيك هو أحد الفروع العلمية الذي يختص بالجمع بين التقنيات الميكانيكية والتقنيات الكهربائية، كما يقوم بدمج كل من الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية التي تتضمن بداخلها الهندسة الإلكترونية، فعلم الكهروميكانيك هو العلم الذي يهتم بجميع الأنظمة التي تحتوي على الطاقة الكهروميكانيكية والنظم الكهروميكانيكية.. وتختص الأنظمة الكهروميكانيكة بجميع الأجهزة التي تعتمد على التقنيات الميكانيكية والكهربائية، فنجد أن معامل الأنظمة الكهروميكانيكة في المنشآت المختلفة تتضمن العديد من الأجهزة منها الأجهزة المتخصصة في دراسة الخواص الحرارية لمواد البناء، وأجهزة قياس درجات الحرارة والرطوبة، وأجهزة قياس انتقال الحرارة بالإضافة إلى أجهزة انتقال الحرارة من الأسطح الممتدة، وأجهزة التهوية، ووحدات التمديدات الكهربائية..

وثمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، موافقة المقام السامي على مشروع تعزيز الأنظمة الكهروميكانيكية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي تهدف إلى تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات مؤكدا أن هذه الموافقة تجسد اهتمام ولاة الأمر - بالحرمين الشريفين وقاصديهما ، و كل ما من شأنه تسهيل تقديم الخدمات المتطورة والتي تساهم في راحة المصلين والمعتمرين والحجاج ليؤدوا حوائجهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي أن ما يحظى به الحرمين الشريفين من من رعاية جليلة للمشروعات العملاقة يجسد الاهتمام الدائم والدعم اللامحدود والحرص والعناية من ولاة الأمر- بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتوفير كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا عباداتهم بكل راحة وطمأنينة.

ورفع الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تعزيز الأنظمة الكهروميكانيكية في المسجد النبوي.

كما قدم شكره لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تعزيز الأنظمة الكهروميكانيكية في المسجد النبوي مؤكدا ان هذا القرار يجسد اهتمام سمو ولي العهد - بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الخدمات والسبل لراحة زوار المسجد النبوي الشريف.. وتاتي الموافقة الكريمة على المشروع الهام نظرا ما توليه حكومة المملكة للحرمين الشريفين من خدمات وتسهيلات ليجد زائرو المسجد النبوي الراحة والطمأنينة في أدائهم لعباداتهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان تقديم أرقى الخدمات لقاصديهما مما سيكون له أكبر الأثر في نفوس قاصدي الحرمين الشريفين. ويعتبر تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية جزء من مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف .. ويشمل نطاق الأعمال تحديث أنظمة الصوت والسلالم الكهربائية واللوحات والمولدات الكهربائية واستبدال وحدات الإنارة بأنواع أخرى موفرة للطاقة، كذلك تحديث نظام مكافحة الحرائق ونظام الصرف الصحي بالإضافة إلى أنظمة التكييف وإنذار الحريق ونظام المراقبة والتحكم

وتسعى رئاسة الحرمين من خلال تعظيم دور الكفاءات الشابة والإمكانات التقنية ووسائل الذكاء الاصطناعي التي وفرتها إلى إحداث نقلة نوعية في كافة الوكالات، وتأصيل عمل مؤسسي وتطوير تقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي وتطوير كل ما يخدم الحرمين الشريفين وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 التي جاءت مواكبة لرؤية المملكة 2030 والتي تساعد في تطوير عجلة التنمية واستدامة الخدمات المقدمة

وليس هناك رأيين إن التميز والإبداع هما الأدوات الفاعلة التي استثمرتها الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين التي نتج عنها مخرجات متميزة حققت من خلالها اختراقات إيجابية انعكست جليا على أرض الواقع مثل استخدام التقنية الذكية والذكاء الاصطناعي وربوتات التعقيم وزمزم الى جانب الروبوتات التوجيهية إبراز الدور العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية.