شكرا لقرائتكم خبر «همة جبل».. لوحة فنية رسمتها أيد سعودية بمليوني قطعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتاة سعودية تقتني الخامات وتوظفها في لوحاتها الفنية بفن وإبداع وهمة؛ لترسم صورا تعبيرية تختزل العبارات وعشرات الكلمات.

الشغف هو ما يقود الفنانة التشكيلية سارة الزايدي التي تعلقت بالفن منذ نعومة أظفارها.

وفي لوحتها الفنية «همة جبل» استلهمت ما قاله ولي العهد «إن همة السعوديين مثل جبل طويق».

وانبثقت من هنا فكرة اللوحة، التي استغرقت خمسة أشهر، حيث اقتنت الزايدي أحجار اللوحة من جبل طويق، لترسم لوحة جمالية بلغ ارتفاعها 160 سم وعرضها 106 سم، واستخدمت نحو مليوني قطعة، منها: الماس، وأنواع عدة من العقيق، والأوبستيان، وكذلك الزبرجد، والكهرمان، والكوارتس، وخشب كوك، والصدف الطبيعي، وقشر العود الكمبودي، وسواروفسكي، وغيرها من الأحجار.

كما رسمت عدة صور فنية، مثل: لوحة النمر العربي التي أرادت من خلالها الإسهام في نشر الوعي للحفاظ على النمر العربي الذي أصبح مهددا بالانقراض.

وقالت الزايدي «أي شخص يبحث عن النجاح والتميز في مهنته من الطبيعي أن يواجه بعض الصعوبات والمعوقات، ومن المهم جعلها محفزات لتحقيق ما نطمح إليه»، داعية إلى نشر المزيد من الإبداع والتميز في جميع المجالات.

أحجار اللوحة:

الزبرجد

الكهرمان

الكوارتس

خشب كوك

الصدف الطبيعي

قشر العود الكمبودي

سواروفسكي