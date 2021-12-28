شكرا لقرائتكم خبر 400 م لإنهاء كامل مشروع دائري مكة الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين افتتحت أمانة العاصمة المقدسة أخيرا وصلة تقاطع طريق الطائف السيل وطريق المدينة المنورة من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «الدائري الرابع» لم يتبق على إنهاء كامل المشروع سوى وصلة جسر المعيصم باتجاه المشاعر المقدسة والتي تقدر بنحو 400 م.

وبحسب معلومات لـ «مكة» فإن جميع مشاريع طريق الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة تم اكتمالها، ولم يتبق سوى اتجاه واحد من جسر المعيصم نحو المشاعر المقدسة، حيث تم الانتهاء من المسار الآخر من الجسر باتجاه طريق المدينة المنورة.

وأرجعت المعلومات التأخير إلى أمور عالقة بين المقاول المنفذ للجسر والأمانة تسببت في سحبه منه، ثم إعادته بحكم إداري، وستعمل الأمانة خلال الفترة القادمة على إنهاء الوصلة المتبقية من الجسر وكافة أعمال المشروع.

ويبلغ طول الدائري الرابع 65 كلم، ويمتد من طريق السيل إلى العوالي ومنها إلى بطحاء قريش والعكيشية وأم الكتاد مرورا بطريق الهدا وطريق جدة السريع وطريق جدة القديم أم الجود والعمرة طريق المدينة، وجرى إنشاء الطريق بعرض 100 م تتألف من أربع حارات مرورية في كل اتجاه للطريق الرئيس وثلاث حارات مرورية في كل اتجاه بطريق الخدمة، وجزيرة وسطية بعرض 20 م لاستيعاب مسارات النقل العام المستقبلية كالقطارات، وجزيرة فاصلة بعرض 8 أمتار لاستيعاب المداخل والمخارج بين الطريق الرئيس وطريق الخدمات بشكل آمن وفعال.

11 تقاطعا بدائري مكة الرابع:

طريق مكة - جدة السريع

طريق مكة - جدة القديم

الطائف السيل

طريق المدينة المنورة

الإسكان

بطحاء قريش

شارع إبراهيم الجفالي

السيل مع المعيصم

طريق العكيشية

طريق الليث

جبل ثور