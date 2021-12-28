إصابات كورونا تقفز إلى 602 حالة

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وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 553921 حالة، كما بلغت حالات التعافي 541157 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8873 حالة -يرحمهم الله-.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
553,921 إجمالي الإصابات
541,157 حالات التعافي
8873 الوفيات
602 إصابة جديدة
147 حالة شفاء جديدة
39 الحالات الحرجة
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