إصابات كورونا تقفز إلى 602 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 602 حالة مؤكدة، وتعافي 147 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 39 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 553921 حالة، كما بلغت حالات التعافي 541157 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8873 حالة -يرحمهم الله-.

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553,921 إجمالي الإصابات

541,157 حالات التعافي

8873 الوفيات

602 إصابة جديدة

147 حالة شفاء جديدة

39 الحالات الحرجة