شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تكثف جهودها لإزالة آثار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية جهودها خلال هطول الأمطار الخفيفة اليوم على المسجد الحرام، وجندت أكثر من "200 " مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من 4000 عامل وعاملة. وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أنه قد تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور وقوف الأمطار، بتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار، من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مضيفاً بأن الوكالة قامت بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف، حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة 470 آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم. وبين الجابري أن الوكالة قامت بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج؛ لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، مشيراً إلى توفير ستر واقية من المطر، وفرش، وأعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسة والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.