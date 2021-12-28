شكرا لقرائتكم خبر إزالة 21 ألف م2 مخالفات في بريمان جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية أزالت خلال الأسبوع الماضي، أربعة مواقع مخالفة بحي بريمان، قدرت مساحتها بما يزيد عن 21 ألف م2، وباشرت أعمال الإزالة فورا بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية، مما استوجب إزالة المخالفات.
ونوهت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.
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