شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل للدفعة الثانية بالأكاديمية السعودية اللوجستية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف البرامج إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المختصة في سبعة قطاعات تستهدفها الأكاديمية، وهي: الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الالكترونية وإدارة المخازن.
وأوضحت الأكاديمية أن مساراتها التدريبية تأخذ في الحسبان التنوع التدريبي لتلبية الطلب والاحتياج في سوق العمل، حيث وفرت الأكاديمية أربعة مسارات رئيسة تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرا، يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، باختصاصاتها المعلنة حاليا على أنها دفعة ثانية لهذا المسار، وتتضمن أربعة اختصاصات.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التسجيل للدفعة الثانية بالأكاديمية السعودية اللوجستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.