شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل للدفعة الثانية بالأكاديمية السعودية اللوجستية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الأكاديمية السعودية اللوجستية تسجيل الدفعة الثانية من البرامج التدريبية المبتدئة بالتوظيف للكوادر السعودية، في أربعة اختصاصات تدريبية.

وتهدف البرامج إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المختصة في سبعة قطاعات تستهدفها الأكاديمية، وهي: الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الالكترونية وإدارة المخازن.

وأوضحت الأكاديمية أن مساراتها التدريبية تأخذ في الحسبان التنوع التدريبي لتلبية الطلب والاحتياج في سوق العمل، حيث وفرت الأكاديمية أربعة مسارات رئيسة تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرا، يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، باختصاصاتها المعلنة حاليا على أنها دفعة ثانية لهذا المسار، وتتضمن أربعة اختصاصات.