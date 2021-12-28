مبادرة لتعريف ممثلي الجهات الحكومية والخاصة بإطار المهارات الوطني

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وهدفت الورشة إلى تعريف ممثلي الجهات الحكومية والخاصة بإطار المهارات الوطني ونظام التعرف على المهارات والبحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل، ودور ممثلي الجهات فيها، بوصفها مبادرة ضمن المبادرات الممكنة لبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ إحدى برامج رؤية المملكة 2030.
وشملت الورشة تقديم عرض تفصيلي عن مبادرة إطار المهارات الوطني التي تعنى بتصميم إطار وطني للمهارات، بما في ذلك المهارات الرقمية، لتوحيد مصطلحات المهارات والتعريفات بما يتماشى مع التعريفات والمعايير العالمية، وتحديد المهارات المشتركة بين مختلف الوظائف، وبناء على إطار المهارات؛ يوضع نظام للتعرف على المهارات وسبل تعزيزها وذلك لتقييم مهارات الأفراد وتسجيل بياناتهم المتعلقة بالتعليم والمهارات والشهادات واللغات وخبرات العمل (المحلية والدولية) والعمل التطوعي؛ حيث تحقق هذه المبادرة مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أسهمت في تقديم ثلاث مبادرات لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتم إطلاقة رسميا في شهر سبتمبر 2021م، وشملت المبادرات -إضافة إلى المبادرتين التي سبق ذكرهما- مبادرة «تصنيف مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني» التي تتضمن تصميم وتنفيذ نظام لتصنيف مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني حسب معايير متعددة تشمل بيانات الأداء الرئيسة وتقييم الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الطلاب والمجتمع لزيادة التنافسية بين الجامعات، وتمكين الطلاب والجهات الأخرى من اتخاذ القرارات المناسبة، وصولا إلى تحسين ترتيب مؤسسات التعليم والتدريب.
الورشة شملت:
- تقديم عرض تفصيلي عن مبادرة إطار المهارات الوطني.
- توحيد مصطلحات المهارات والتعريفات بما يتماشى مع المعايير العالمية.
- تحديد المهارات المشتركة بين مختلف الوظائف بناء على إطار المهارات.
- وضع نظام للتعرف على المهارات وسبل تعزيزها.
- تقييم مهارات الأفراد وتسجيل بياناتهم المتعلقة بالتعليم والمهارات.
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