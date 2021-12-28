وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، السبت المقبل، استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الأكاديمية الشاغرة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف التخصصات بكليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة الالكتروني. ويستمر تقديم الطلبات حتى الجمعة 4 / 6 / 1443هـ.



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