شكرا لقرائتكم خبر تطهير أرضيات المسجد الحرام 10 مرات يوميا بطرق خاصة وروائح زكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تكثيف أعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، حيث يجري غسله 10 مرات يوميا عبر 4 آلاف عامل وعاملة، وذلك لضمان أداء سير العمل.

وتجسد العناية بتطهير المسجد الحرام وجميع محتوياته قصة تستحق التأمل، فالأرضيات لها طريقة خاصة في التطهير، كما أن لتلك الرائحة المميزة التي يستنشقها كل من يدخل المسجد الحرام سرها الخاص، وأتت بعد التدقيق بأدق التفاصيل في ملف التطهير بالمسجد الحرام، والتي تقودها إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام.

ويجري تطهير كل موقع على حدة باستخدام المساحات الجلدية والفرش والفوط ومعدات الغسيل وبعض الآليات لإزالة الأوساخ من على الأرضيات والمداخل المؤدية إلى ساحات المسجد الحرام، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، كما تغسل أطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، وتنظيف مجاري تصريف المياه في كل موقع. كما تتضمن أعمال تطهير المسجد الحرام عامة الساحات الخارجية ودوراته، باستخدام معدات غسيل مخصصة لعملية التنظيف في الساحات ومعدات مخصصة للمسجد من الداخل وإخراج المخلفات بواسطة السيارات الكهربائية وتنقل إلى المواقع المخصصة إلى أطراف الساحات لنقلها عن طريق ضواغط لنقل المخلفات خارج المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني أنه يبدأ العمل باتجاه المعدات إلى الموقع، ويؤدي ذلك مجموعة من العمالة مستخدمين المساحات الجلدية وسكب الماء، يعقب ذلك تجفيف الأرضية.

وبين أن هناك طريقة أخرى للتطهير عبر استخدام المساحات الجلدية بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في إعاقة زوار المسجد الحرام، وأن تطهير كامل الساحات الخارجية يستغرق أقل من ساعة، ويشمل التنظيف ساحات المسجد الحرام ودوراته، ويقدر عدد دورات المياه الموزعة حول الساحات المحيطة بالمسجد الحرام بـ3500 دورة مياه يتم تطهيرها على مدار الساعة.

كيف تطهر أرضيات ساحات المسجد الحرام؟

