رفع 846 ألف طن نفايات منزلية بالأحساء

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وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني أن الأمانة نفذت أعمال النظافة لـ 8.003.088 م3 من الأراضي الفضاء، و611.868 م للطرقات الرئيسة والفرعية ومضامير المشاة، وفرغت 607.677 م3 من النفايات ذات الحجم الكبير، ومعالجة وضع 11.845 حاوية نظافة.
كما عالجت خلال المدة ذاتها 18.281 بلاغا واردا لمركز البلاغات والطوارئ «940»، ونفذت 58.828 جولة متابعة رقابية، مبينا أن تلك الجهود تمت بواسطة 3701 عامل نظافة، وتشغيل واستخدام 669 آلة ومعدة للنظافة، مؤكدا أن هذه الجهود والخطط تهدف إلى تعزيز البرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.
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