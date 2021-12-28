إغلاق 3 مستودعات ومنشأة غذائية مخالفة في مكة

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وأوضحت البلدية أن المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية، تفتقر لأدنى الاشتراطات البلدية، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في عدم توفر أنظمة وسائل السلامة المعتمدة، وسوء التخزين وتدن في مستوى النظافة العامة، مؤكدة إغلاقهما فورا وإشعار الملاك بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة.
كما رصدت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع ورشتين مخالفتين للاشتراطات البلدية، يزاولان النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية، مبينة أنه تم إغلاقها فورا وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية.
وفي السياق نفسه أغلقت بلدية المسفلة الفرعية منشأة غذائية مخالفة خلال جولاتها الرقابية الميدانية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات كان من أبرزها، عدم وجود رخصة للمنشأة، وممارسة النشاط بصورة غير نظامية، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية.
من جهة أخرى نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل، أعمال صيانة الحدائق العامة، وري المسطحات الخضراء.
وشملت الأعمال المنفذة إعادة تأهيل وإصلاح الألعاب بحدائق الرحاب بالبحيرات - النهر بالعوالي، إلى جانب تشكيل الأسيجة في محور الملك فيصل، وقص النجيل الطبيعي بمسطحات طريق القادسية، وإصلاح شبك ملعب ساحة الدفاع المدني بالنوارية.
من جانب آخر، تواصل الإدارة العامة للجسور والأنفاق استكمال أعمال تحسين المشهد البصري، من خلال رفع الأنقاض في تقاطعات محور الملك فيصل، جبل ثور، العكيشية، مع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع).
من أعمال الأمانة:
- إعادة تأهيل وإصلاح الألعاب بحدائق الرحاب بالبحيرات
- تشكيل الأسيجة في محور الملك فيصل
- قص النجيل الطبيعي بمسطحات طريق القادسية
- إصلاح شبك ملعب ساحة الدفاع المدني بالنوارية
- إزالة 4700 م3 من الأنقاض
- إزالة عدد 440 حاجزا خرسانيا
- استبدال عدد 480 من اللمبات المختلفة في أنفاق مكة
- دهانات الأسطح في معبر المشاة بمحبس الجن
- دهان قوائم وعوارض الجسور بمساحة 18 ألف م2
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