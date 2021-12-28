شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 3 مستودعات ومنشأة غذائية مخالفة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية 3 مستودعات مخالفة ضمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك خلال أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بتنظيم سوق حراج الخردة بالمعيصم، للتأكد من استيفاء الاشتراطات المعتمدة.

وأوضحت البلدية أن المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية، تفتقر لأدنى الاشتراطات البلدية، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في عدم توفر أنظمة وسائل السلامة المعتمدة، وسوء التخزين وتدن في مستوى النظافة العامة، مؤكدة إغلاقهما فورا وإشعار الملاك بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة.

كما رصدت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع ورشتين مخالفتين للاشتراطات البلدية، يزاولان النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية، مبينة أنه تم إغلاقها فورا وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية.

وفي السياق نفسه أغلقت بلدية المسفلة الفرعية منشأة غذائية مخالفة خلال جولاتها الرقابية الميدانية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات كان من أبرزها، عدم وجود رخصة للمنشأة، وممارسة النشاط بصورة غير نظامية، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية.

من جهة أخرى نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل، أعمال صيانة الحدائق العامة، وري المسطحات الخضراء.

وشملت الأعمال المنفذة إعادة تأهيل وإصلاح الألعاب بحدائق الرحاب بالبحيرات - النهر بالعوالي، إلى جانب تشكيل الأسيجة في محور الملك فيصل، وقص النجيل الطبيعي بمسطحات طريق القادسية، وإصلاح شبك ملعب ساحة الدفاع المدني بالنوارية.

من جانب آخر، تواصل الإدارة العامة للجسور والأنفاق استكمال أعمال تحسين المشهد البصري، من خلال رفع الأنقاض في تقاطعات محور الملك فيصل، جبل ثور، العكيشية، مع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع).

من أعمال الأمانة:

