الجامعة العربية تشيد بجهود المملكة في حماية حقوق الإنسان

الرياض - محمد عبدالله - كرمت جامعة الدول العربية ممثلة في لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، عضو مجلس الشورى الرئيس الأسبق للجنة الدكتور هادي اليامي، في بادرة هي الأولى من نوعها، تقديرًا لعطائه خلال رئاسته أعمال تلك اللجنة، وذلك بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، ورئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.

ونوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري في تصريح له، بدور الرئيس الأسبق لهذه اللجنة الدكتور هادي اليامي في وضع خطة عملها، فضلاً عن دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

ووجه الدكتور هادي اليامي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، قائلًا: إن هذا التكريم يُسَجّل التقدير لدور المملكة؛ حيث كنت مرشح المملكة لرئاسة هذه اللجنة في فترة سابقة؛ ما يعكس الدعم الكبير الذي تلقيته خلال فترة رئاستي لها.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي وقّعَت وصادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدًا دورها الفاعل في تعزيز دور جامعة الدول العربية وآلياتها في حماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ما وصلت إليه لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) حتى الآن، يُعَدّ خطوة مُهِمّة في إطار مسيرة حقوق الإنسان في الوطن العربي، لافتاً الانتباه إلى أن نتائج ما تحقق من أعمال هذه اللجنة يمثل انعكاسًا لاهتمام الدول العربية بتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وانعكاساً لدعم المملكة العربية السعودية والدول العربية الأعضاء في اللجنة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي.

وأعرب اليامي عن تطلعه لاستمرار جهود لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، وأن تحظي بالدعم المطلوب، راجيًا انضمام الدول العربية لها والمصادقة عليه حتى تواكب المنظومة العربية التطورات في مجال تعزيز وضمان حقوق الإنسان بشكل عام.

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