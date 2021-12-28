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مواطن يلقي مادة مشتعلة على منزل بالجوف.. والجهات الأمنية تضبطه

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الرياض - محمد عبدالله - ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف القبض على مواطن بعد شروعه في الإضرار بمنزل مواطن آخر.

أسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات عن تمكن الجهات الأمنية بمنطقة الجوف من القبض على مواطن شرع في إلحاق الضرر بمنزل مواطن باستحدام مادة قابلة للاشتعال؛ لخلافات سابقة بينهما وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأظهر مقطع فيديو قيام مواطن بقذف مادة قابلة للاشتعال على منزل مواطن آخر، وفر بعد ذلك هاربًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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