«تقويم التعليم»: اتفاقية لاعتماد 50 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لاعتماد 50 برنامجًا أكاديميًا لصالح جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيضل، وذلك في مختلف المراحل الأكاديمية من دكتوراة ومرحلة الماجستير.

وتشمل الاتفاقيات توقيع 5 برامج أكاديمية في مرحلة الدكتوراة، هي علم وظائف الأعضاء، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والتاريخ، والعمارة، و32 برنامجًا في مرحلة الماجستير, تشمل مجالات مختلفة من التشريح البشري، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم النفس السرير، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، والصحة العامة، والعلاج الطبيعي، وعلوم المختبرات الإكلينيكية، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والجغرافيا ونظم المعلومات، وإدارة الأعمال وغيرها.

كما شملت توقيع 13 برنامجًا أكاديميًا في مرحلة البكالوريوس, تغطي مجالات الصحة العامة، والتصميم الصناعي، والشريعة، والجغرافيا، وعلم الاجتماع، والاتصال وتقنية الإعلام، والخدمة الاجتماعية، والفيزياء، والرياضيات، والذكاء الاصطناعي، وغيرها، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وحضر التوقيع رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، من جانب هيئة التقويم والتدريب، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، من جانب جامعة الإمام عبدالرحمن، وذلك في مقر الجامعة بمدينة الدمام.

وثمّن رئيس الجامعة دور الهيئة في تحقيق ضمان جودة التعليم بتقويم مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل أهدافًا خاصة بالاعتماد، ورفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل.

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