تنويه من سفارة المملكة بالرباط للمواطنين الراغبين في السفر من وإلى المغرب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب قرار الأخيرة تمديد تعليق الرحلات من وإلى البلاد حتى نهاية شهر يناير من العام 2022.

وأشارت السفارة، اليوم الثلاثاء، على حسابها بمنصة «تويتر»، إلى قرار الرباط تمديد تعليق رحلات الطيران المباشرة من وإلى البلاد، وحثت المواطنين السعوديين الموجودين في المغرب بسرعة التوجه إلى السفارة أو التواصل معها في الحالات الضرورية ولتلقي أي استفسارات.

ونوهت السفارة إلى أنه يمكن الاتصال عن طريق الرسائل الإلكترونية أو الهاتف.

وقالت: «إن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها المغرب للحفاظ على المكاسب التي حققها لاحتواء انتشار جائحة كورونا، وحماية المواطنين».

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