أمين مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف يفتتح معرض الخط العربي

الرياض - محمد عبدالله - افتتح الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية، الدكتور منصور بن عبد الله الزامل معرض «الخط العربي»، وذلك في بهو المكتبة الشرقي صباح اليوم الثلاثاء 24/5/1443هـ بحضور منسوبي المكتبة، وقد اشتمل المعرض على أنواع مختلفة من الخط العربي وجمالياته، كما تضمن مخطوطات نادرة تعكس مراحل تطور الخط العربي والكتابة، وعرض نماذج متميزة تتناسب مع هدف المعرض، وسيستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، وستقام على هامشه محاضرة للخطاط الأستاذ ناصر الميمون بعنوان: تاريخ الخط العربي في المملكة العربية السعودية، وكذلك ورشة للخط العربي للخطاط سلطان العيسى بالتعاون الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت».

ويأتي ذلك تزامنًا مع نجاح المملكة العربية السعودية في تسجيل «الخط العربي» على قائمة التراث غير المادي في منظمة اليونسكو .

وعقب الافتتاح قال الأمين العام المكلف الزامل: إن المعرض يأتي إيمانًا من مكتبة الملك فهد الوطنية بالخط العربي ودوره الريادي في الحضارة العربية والإسلامية، ويتماشى مع جهود وزارة الثقافة التي حددت ستة أهداف رئيسة يتمحور حولها عام الخط العربي ، تبدأ بإبراز فن الخط العربي بصفته فنًا قائمًا بذاته، وتعزيز دور السعودية كحاضنة للخط العربي، وراعية وداعمة له، وتعزيز ممارسات الخط العربي وتحفيزها على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي، ونشر ثقافة استخدامه بين النشء.

كما أشار الزامل إلى أن المكتبة تعيش حراكًا ثقافيًا بفضل الدعم اللا محدود والتوجيهات من لدن سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله ونائبه الأستاذ محمد حامد فايز، لافتًا إلى أن هناك ورش عمل مستمرة لتطوير الخطة الاستراتيجية للمكتبة لمواكبة رؤية المملكة 2030م.

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