التحالف: نراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي في صنعاء

الرياض - محمد عبدالله - أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وقال «التحالف»، إنه على ميليشيا الحوثي وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات في صنعاء.

وأضاف «التحالف»: في حال عدم انصياع الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.

من جانبه ثمَّن مجلس الوزراء، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي وإحباط محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتحييد قدراتها العدائية بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية.

أقرأ أيضًا:

مجلس الوزراء يثمّن جهود «التحالف».. ويؤكد: المملكة تحرص على استقرار الشعب اليمني