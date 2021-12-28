سجن وغرامة.. النيابة العامة توضح عقوبة الاحتيال المالي وصوره

الرياض - محمد عبدالله - جددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التذكير بنصوص نظام «مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة».

وقالت، عبر تويتر، إن النظام يحظر على أي شخص الاستيلاء على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضررًا عمدًا، وذلك في غير المال العام؛ حيث تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتابعت النيابة العامة، أنَّ مخالفة ذلك عقوبتها «السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال».

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