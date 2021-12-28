منها زيادة فرص التوظيف.. «الوزراء»: مواصلة العمل لتحقيق 7 أهداف يتطلع إليها المواطنون

الرياض - محمد عبدالله - عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المجلس الحرص حماية وتعزيز المكتسبات، ومواصلة العمل بكل ما لدى هذه البلاد من موارد وطاقات؛ لتحقيق الأهداف وما يتطلع إليه المواطنون من التحسين المستمر في جودة الحياة، وتطوير المرافق والخدمات، والبيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان، وزيادة فرص الاستثمار والتوظيف.

كما تناول المجلس نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومباحثاته مع قادة سلطنة عمان، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، ودولة الكويت.

وأشاد بما تم التوصل إليه في هذه الزيارات من اتفاقات ومبادرات وكذا اجتماع الدورة (42) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عقد بمدينة الرياض من نتائج إيجابية؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب ودعم التعاون والترابط والتكامل والتنسيق.

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