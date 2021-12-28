مستشفيات الحرس الوطني توقف زيارة ومرافقة المرضى

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خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى.. غدا
يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم غد الأربعاء 25 / 5 / 1443هـ، الموافق 29 / 12 / 2021م، - عبر الاتصال المرئي -،...
ولي العهد : نظام الإثبات يعزز العدالة ويواكب تطورات العصر الحالية
صرح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات...
مجلس الوزراء يقر نظام الإثبات
أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، نظام الإثبات، كما وافق على قصر تطبيق البند (ثانياً)...
الصحة تعلن عن وظائف لحاملي الماجستير والبكالوريوس
أعلنت وزارة الصحة استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الماجستير البكالوريوس في التخصصات التالية: وثائق، المكتبات والمعلومات، إدارة...
تنبيه من أمطار رعدية على محافظات بمكة المكرمة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة، الطائف، والكامل، ومراكز الهدا، والشفا، والسيل...
تمديد المُهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر
أوضـح الـمتحدث الرسمي للـمركز الـوطني للـرقابـة عــلى الالــتزام البيئـي عبـدالله صـايـل الـمطيـري، أن صدور المـرسوم الملكي...
سبل تصدر طابعًا بريديًا لصندوق الاستثمارات العامة
أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعًا بريديًا لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يُعد الصندوق أحد أهم صناديق الثروة السيادية...
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