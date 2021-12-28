مستشفيات الحرس الوطني توقف زيارة ومرافقة المرضى

خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى.. غدا يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم غد الأربعاء 25 / 5 / 1443هـ، الموافق 29 / 12 / 2021م، - عبر الاتصال المرئي -،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

ولي العهد : نظام الإثبات يعزز العدالة ويواكب تطورات العصر الحالية صرح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

مجلس الوزراء يقر نظام الإثبات أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، نظام الإثبات، كما وافق على قصر تطبيق البند (ثانياً)... نيوم: واس نيوم: واس 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

الصحة تعلن عن وظائف لحاملي الماجستير والبكالوريوس أعلنت وزارة الصحة استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الماجستير البكالوريوس في التخصصات التالية: وثائق، المكتبات والمعلومات، إدارة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

تنبيه من أمطار رعدية على محافظات بمكة المكرمة نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة، الطائف، والكامل، ومراكز الهدا، والشفا، والسيل... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

تمديد المُهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر أوضـح الـمتحدث الرسمي للـمركز الـوطني للـرقابـة عــلى الالــتزام البيئـي عبـدالله صـايـل الـمطيـري، أن صدور المـرسوم الملكي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

سبل تصدر طابعًا بريديًا لصندوق الاستثمارات العامة أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعًا بريديًا لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يُعد الصندوق أحد أهم صناديق الثروة السيادية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1443 هـ 24 جمادى الأولى 1443 هـ

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