شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية مملكة ماليزيا سيف الدين عبدالله.

وثمن سمو وزير الخارجية في بداية الاتصال دعم ماليزيا لطلب المملكة، لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.