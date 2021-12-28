شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيسة الهيلينية في وفاة الرئيس الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس.

وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة ، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس.

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة ، وألا ترو أي سوء".