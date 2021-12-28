شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في ضحايا حريق العبّارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب الجمهورية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ حريق اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب الجمهورية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ حريق اندلع في عبّارة في أحد الأنهار جنوب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين ، والشفاء العاجل لجميع المصابين ، إنه سميع مجيب ".