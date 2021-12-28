شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث التقنيات.. تأهيل وتجميل مدخل الخُبر لطريق الملك عبد الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يأتي على مساحة تزيد عن 25.605 م2

- يأتي ضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية في تحسين وتطوير شبكة الطرق

- الالتزام بتسخير كافة الطاقات والكوادر الفنية والبشرية وخبراتها

بدأت بلدية محافظة الخبر العمل على تحسين وتجميل مدخل الخبر من جهة طريق الملك عبد الله على مساحة تزيد عن 25.605 م2، والتي تأتي ضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية في تحسين وتطوير شبكة الطرق بالمنطقة.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، إن هذا التأهيل يأتي ضمن إطار حرص البلدية وتماشيا مع استراتيجية الأمانة، في الارتقاء بالمظهر الجمالي العام للمدينة، وإعادة تأهيل مرافقها بما يتوافق مع سمتها الجمالية والحضارية، وتحقيق التكامل في مظهر المدينة بالشكل الذي يعكس الانسجام ما بين مكونات المنطقة ومحيطها خاصة لما يمثله الموقع كمدخل رئيسي لمدينة الخبر ونقطة التقاء للقادم من جهة طريق الملك عبد الله وكذلك القادم من جهة طريق الملك خالد.

وأكد المهندس مشعل الحربي، أنه سيتم تجميل الموقع بإضافة مسطحات خضراء وزهور ومغطيات تربة وزراعة أشجار، إضافة إلى تنفيذ شبكة ري لخدمة هذه الزراعات، فضلاً عن تركيب الأعمال التجميلية التي تتكامل مع العمل الفني، ويضفي تبايناً جميلاً بحيث يُظهر العناصر المستخدمة في أعمال التجميل الطبيعي في المكان.

وأشار المهندس الحربي إلى أن العمل بدأ في الموقع فعليا أمس الأول متوقعا أن يتم إنجازه في وقت قياسي بما يتناسب مع أهميته، وبما يليق بتطلعات أهالي وزوار الخبر، مؤكدا الالتزام بتسخير كافة الطاقات والكوادر الفنية والبشرية وخبراتها في توسيع الرقعة الخضراء باستخدام أحدث التقنيات المطبقة في هذا المجال.