استشاري: فعاليات لقاحات كورونا تنخفض بنسبة 74% بعد تلقيها بـ4 أشهر

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد حلواني، إن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تنخفض بنسبة 74% بعد تلقيها بـ4 أشهر؛ ويجب السرعة في أخذ الجرعة التنشيطية لرفع المناعة.

وأضاف حلواني بمداخلة لقناة الإخبارية، أن زيادة ارتفاع الأجسام المضادة في الدم، لا يمكن الفيروس من إحداث العدوى، وتعطي الأجسام المضادة مناعة للجسم ويضعف الفيروس ويضعف انتشاره؛ لذلك تقل فترة العزل.

وتابع، إن الأبحاث أثبتت أهمية التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات كورونا؛ حيث تقل مضاعفات المرض بنسبة كبيرة، فضلًا عن الوصول إلى معدل المناعة المجتمعية المطلوب.

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