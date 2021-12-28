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إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة لقاح.. وانخفاض طفيف في الحالات الحرجة لمرضى كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس ؛ حيث تم تسجيل 39 حالة، فيما تم أمس الإثنين، تسجيل 40 حالة، وذلك بانخفاض قدره حالة واحدة فقط، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (50002354)  جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 147 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24  ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة –في وقت سابق- عن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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