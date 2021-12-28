الصحة: تسجيل 602 إصابة بكورونا وتعافي 147 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 553921 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 147 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 541157 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8873 حالة.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه تم إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

كما وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د.محمد العبدالعالي، ست نصائح للمواطنين والمقيمين للحفاظ على أنفسهم من عدوى فيروس كورونا.

وقال متحدث وزارة الصحة- أمس الاثنين- نصيحتنا للجميع ما يلي:

ـ لبس الكمامة.

ـ مسارعة التحصين بجرعتين، وتعزيزها بالتنشيطية.

ـ التحقق من الحالة الصحية.

ـ نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

ـ التزام الحجر أو العزل وفق حالة توكلنا، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.

ـ إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

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