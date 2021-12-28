«سار» تطرح خدمة نقل المسافرين بالتعاون مع «أوبر»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، بالتعاونِ مع شركة أوبر السعودية المحدودة، عن طرح خدمة «نقل المسافرين من وإلى محطاتها» على متن رحلاتها باستخدام التطبيق.

وأضافت «سار»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي بهدفِ تسهيل عملية تنقل العملاء من محطات سار إلى وجهاتهم النهائية المقصودة.

وأشارت إلى أن الخدمة ستغطي في مرحلتها الأولى بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة لمدة عامين محطات (الرياض – قطار الشمال، القصيم، الرياض – قطار الشرق، الهفوف، الدمام).

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق تغطية محطات كل من: (المجمعة، حائل، الجوف، القريات، بقيق).

وتسهم هذه الخدمة في تمكين عملاء «سار» من إجراء حجوزاتهم الخاصة بالخدمة مباشرة باستخدام تطبيق أوبر؛ وذلك قبل وصولهم المحطة للتمكن من وصولهم بشكل آمن وسريع ومريح إلى وجهاتهم النهائية.

وستعمل الخدمة المقدمة بالتعاون بين كل من «سار» و«أوبر»، على تعزيز مستوى خدمات نقل مسافري سار، وإسهامها المباشر في توفير الوقت والجهد عليهم.

ووفقًا للاتفاقية سيتم تخصيص 3 مواقع لنقل المسافرين لمستخدمي تطبيق أوبر، وذلك في منطقة القدوم بالمحطات، والمجهزة جميعها بأنظمة إرشادية لتوجيه عملاء سار لحظة وصولهم نحو مواقع الاستقبال المخصصة.

وبحسب البيان ستعمل سار مع أوبر بشكل مشترك بهدف تعزيز الشراكة القائمة فيما بينهم داخل محطات «سار»، وكذلك على متن القطارات والموقع الإلكتروني بما في ذلك التطبيق الخاص بكل طرف من أطراف هذا الاتفاق؛ بهدف تحسين تجربة العملاء وتشجيعهم على إجراء حجوزات نقل مسبقة.

من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي الأول لنقل الركاب في شركة «سار» خالد الحربي أن هذه الاتفاقية بين «سار» و«أوبر» تشكل، إضافة هامة لتجربة السفر ككل عبر قطارات سار؛ الأمر الذي يخول عملاءنا الوصول إلى وجهاتهم النهائية بكل سرعة ومرونة تامة.

وأضاف الحربي أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن خطط سار التطويرية بهدف استقطاب المزيد من الراغبين في خوض تجربة السفر عبر القطار.

وأكد أن هذه الخطوة ستتبعها في القريب العاجل خطوات مماثلة بهدف تعزيز تجربة سفر عملائنا، وجعلها أكثر راحة وسهولة وأمان من خلال تسهيلات السفر المتنوعة التي نعمل على توفيرها لهم وفق أفضل الشروط وأكثرها تلبية لتطلعاتهم.

في السياق ذاته، صرح محمد قزاز، المدير العام لأوبر في المملكة: إن التعاون مع قطاع النقل العام، ومقدمي خدمات التنقل بين المدن يعتبر في أوبر من صميم رؤيتنا الهادفة نحو توفير نظام متكامل يوفر لعملائنا حلول تنقل سلسة.

وأضاف: إننا بذلك نعيد صياغة الأساليب التي نتنقل بها، مساهمين في ذلك في خلق مُدنٍ أفضل. وما مشاركتنا مع «سار» إلا خطوةً فارقةً ومُساهمةً فاعلة بهدف تحقيق تلك الرؤية البناءة، مع إتاحة الفرصة لعملاء «سار» للاستفادة من تقنيات أوبر للتوسيع في نطاق النقل الجماعي، وتوفير وصول أكثر كفاءةً إلى المنصة.

وأعرب قزاز عن فخره بالتعاون مع «سار» للعمل على توفير تجربة تنقل أفضل للمستفيدين من هذه الخدمة في كافة أنحاء المملكة.

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