نشرة عاجل.. تنبيه من السفارة السعودية بالكويت.. وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: السفارة السعودية بالكويت توجه تنبيهًا بخصوص تأشيرات الدخول للمملكة والحصيني: سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض وإلى التفاصيل :

السفارة السعودية بالكويت توجه تنبيهًا بخصوص تأشيرات الدخول للمملكة

أعلنت سفارة السعودية لدى الكويت، أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة، عدا تأشيرات العمرة، عن طريق شركة (تأشير).

وأوضحت السفارة –عبر تويتر- أنها تود الإفادة بأنه ابتداءً من 1 يناير 2022م سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة (عدا تأشيرات العمرة)، عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير).

الحصيني: سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ديمية وغزيرة في بعض الأماكن، ليلة الأربعاء 1443/5/25هـ. وأشار الحصيني عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والباحة والرياض وشمال الشرقية وجنوب المدينة وحائل وشرق الشمالية.

بالفيديو.. خبير أمني يكشف علامات اختراق الجوال

قال فهد الدريبي، مختص في الأمن السيبراني والتقنية، إن هناك بعض العلامات التي تكشف اختراق الجهاز الجوال.

وكشف الدريبي خلال لقائه في برنامج صباح السعودية، المُذاع على قناة السعودية، أن الاختراق ينقسم إلى نوعين، الأول، المخترق المُتسلل المحترف الذي يخترق الجوال بدون علم صحابه ويقوم بسرقة بياناته.

أسعار الذهب في السعودية ترتفع بتعاملات صباح الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار النفط ترتفع.. وبرنت إلى 78.67 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوى لها في شهر، والذي بلغته في الجلسة السابقة، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع قبل نهاية العام.

تعليق مثير من ماجد النفيعي بعد سقوط الأهلي أمام الرائد

علق ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على خسارة فريقه الإثنين أمام نظيره الرائد بهدف نظيف في إطار منافسات دوري المحترفين.

وكتب النفيعي عبر الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتيجة سيئة وغير مرضية، نتحملها جميعًا أنا وفريق عملي والجهاز الفني والإداري واللاعبين هذا المستوى السيئ.

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز 85 عامًا

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، وفاة الممثل محمد الشماط في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 85 عاما.

ونعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي.

سماع دوي انفجار في دمشق.. والسلطات تعلن إطفاء حرائق ميناء اللاذقية

أكد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق، بحسب رويترز. وكان سبب صوت الانفجار الذي سمع في دمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العنبّ بمنطقة دوما بريف دمشق وفقاً لـوكالة الأنباء السورية.

الرئيس الأمريكي يدعو حكام الولايات لطلب العون لمواجهة تفشي أوميكرون

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حكام الولايات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، إلى طلب المساعدة الاتحادية في الحرب التي تشنها البلاد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وسط التفشي سريع الانتشار غير المسبوق للمتحور أوميكرون من حيث عدد الحالات والتزاحم على إجراء الفحوصات، حسبما أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

كيف تعرف أنك مصاب بـ«أوميكرون» من صوتك؟

توجد علامات تدل على احتمال الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا «أوميكرون»، من خلال تغيرات تطرأ على الصوت، ما يعني أن الشخص بحاجة إلى التنصت والتركيز على أي تغييرات صوتية.

وربط الخبراء بين أوميكرون ومعاناة المريض من صوت أجش أو خشن، بعد تسبب المتغيّر في فوضى بالحلق، وفقًا لصحيفة «الصن» البريطانية.

ما إمكانية استخدام ماء زمزم عند نقص الماء حول الجنين؟ استشارية تُجيب

كشفت الدكتورة مها النمر، استشارية وأستاذ مشارك طب النساء والولادة، حقيقة استخدام ماء زمزم عند نقص الماء حول الجنين. وكتبت النمر عبر حسابها الرسمي عبر تويتر: «علميًا لم أعرف دراسات محكمة نشرت عن فائدة استخدام ماء زمزم عند نقص الماء حول الجنين، لافتة إلى أن جامعة أسوان، ستنشر دراسة عن فائدته في علاج قلة السوائل بنهاية عام 2021.

حادث مؤسف.. أب يعطى طفلته الكوكايين بدلا من الدواء

شهدت مدينة إيطالية حادثة مؤسفة حينما تسممت طفلة، عشية عيد الميلاد، قدم لها والدها مادة الكوكايين في كوب من الماء بدلا من الدواء. وذكرت وسائل إعلام إيطالية، مساء الإثنين، أن الطفلة، تبلغ من العمر 5 سنوات، ابتلعت مادة الكوكايين المخدّرة مذوّبة في كوب من الماء أعطاها لها والدها، بدلاً من إعطائها مليّناً للأمعاء ودواءً مدراً للبول.

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