بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على المصابين بحادث اقتحام سيارة لمسجد بجدة

الرياض - محمد عبدالله - اطمئن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على سلامة مصابي مسجد العمار بجدة بعد تعرضه لاقتحام سيارة.

ووجه آل الشيخ، بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد العمار بحي المنتزهات جنوبي شرقي جدة بعد القيام بأعمال الصيانة للمسجد، والتأكد من سلامة المبنى إنشائيًا، وذلك بعد أن تعرض المسجد لاقتحام مركبة أثناء حادث مروري.

كما اطمئن آل الشيخ على صحة وسلامة المصلين الذين تعرضوا لإصابات خفيفة ويتلقون العلاج في المستشفى.

كان مرور جدة باشر يوم أمس الإثنين، حادث مركبة اصطدمت بمسجد، ونتج عنه إصابة خمسة أشخاص .

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