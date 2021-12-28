أمير نجران يبحث رفع كفاءة العاملين مع مدير عام معهد الإدارة العامة

الرياض - محمد عبدالله - بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بمنظومة العمل الإداري خلال لقائه اليوم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان وعددا من مسؤولي المعهد.

وثمن الجهود التي يقدمها معهد الإدارة العامة من برامجه التدريبية والإعدادية والخاصة والدورات والحلقات التطبيقية وبرامج تطوير القيادات مشيدًا سموه بالتعاون المستمر بين إمارة المنطقة ومعهد الإدارة العامة والذي أسهم في عقد العديد من الدورات والحلقات التطبيقية لمنسوبي إمارة منطقة نجران والجهات الحكومية بالمنطقة في قاعة التدريب بمقر الإمارة.

من جانبه أكد مدير عام معهد الإدارة العامة حرص المعهد على تقديم الخدمات الإدارية والتدريبية والاستشارات والوصول إلى المستفيدين للخدمة بفاعلية أكبر معبراً عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على حرصه على الارتقاء بالعمل الإداري ورفع الكفاءة لما يخدم العمل ويحقق أفضل النتائج.

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