بالصور.. سحب ممطرة على المدينة المنورة ومكة المكرمة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد، قبل قليل، عن وجود سحب ممطرة على بعض المدن بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأوضح المركز أن صور الرادارات رصدت تواجد السحب الممطرة على منطقة المدينة المنورة (ينبع، المدينة المنورة)، ومنطقة مكة المكرمة (جدة،رابغ).

وأرفق المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مجموعة من الصور توضح تراكم السحب فوق المنطقتين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق بريدة، وحائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك وأجزاء من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة (الطائف).

اقرأ أيضا

«الحصيني»: سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض