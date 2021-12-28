فرع وزارة النقل بنجران تنفذ أعمال تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط بالمنطقة

الرياض - محمد عبدالله - ينفذ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بمنطقة نجران أعمال مشروع تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط على طرق الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها.

وتشمل أعمال تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط بالمنطقة: إعادة تحسين التقاطعات السطحية في تقاطع المحمدية - حمى، وتقاطع تصلال، وتقاطع الشاطئ، وتحسين تقاطع الرويكبة، وذلك ضمن مبادرة الوزارة لتحسين جميع التقاطعات ومناطق الربط بالمنطقة ومحافظاتها، وفقاً للمواصفات الفنية المعمول بها لرفع السلامة المرورية على الطرق، وإزالة المخاطر التي تواجه المركبات وعابري الطرق.

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