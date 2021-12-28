الرياض - محمد عبدالله - أجواء شتوية تجتاح المملكة الأيام المقبلة.. نصائح للتعامل مع الأمطار وجريان السيول

تشهد المملكة أجواءً شتوية ماطرة خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع، مما تتسبب في تأثر بعض المناطق بجريان السيول والأودية.

تحذير الأرصاد من طقس الأيام المقبلة

وقال المركز إن الأمطار قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة، والباحة، والقصيم، والرياض، والشرقية مضيفًا أن تأثير الأمطار سيكون من خفيف إلى متوسط على المدينة المنورة، وجازان، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وتوقع المركز استمرار فرص الأمطار على معظم المناطق من اليوم الثلاثاء وحتى بداية الأسبوع المقبل.

الدفاع المدني يدعو للحذر

ووجه المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، الجميع بتوخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد للدفاع المدني من المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة مخاطر محتملة جراء طقس الأسبوع.

نصائح مهمة عند هطول الأمطار

عدم المجازفة بالجلوس عند مجاري السيول أو بالقرب منها أو عبورها.

عدم الاقتراب من تجمعات مياه الأمطار؛ إذ إن حوافها عادةً تكون قابلة للانهيار.

اتبع المسارات المحددة والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول؛ حيث إن من الممكن أن تداهمك المياه، ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية، فيتعذر مغادرتها بمركبتك.

ضرورة التزام الحذر والانتباه والتيقظ الشديد؛ إذ إن المياه قد تغطي جسورًا منجرفة، أو طرقًا وعرة مكسرة.

احذر من ترك الأطفال يلعبون ويلهون بالقرب من أماكن ومناطق تجمعات مياه الأمطار والسيول؛ فهم لا يدركون مدى خطورة الوضع الذي قد يحاصرهم ويهدد حياتهم.

طريقة سحب المصاب من السيول

ويقول حمود الربيش، مدير إدارة البرامج الطبية القصيرة والمجتمعية في الهلال الأحمر السعودي عن الطريقة الصحيحة، لمساعدة الأشخاص العالقين في السيول، حيث قال الطريقة المُثلي هي إلقاء أي شيء صلب؛ لسحب المُصاب وتجنب الاقتراب منه أو الدخول إليه للحفاظ على السلامة؛ وحتى لا تتفاقم حالات الغرق.

تنبيه من الانخراط في السيول

وأضاف مدير إدارة البرامج الطبية، أن هناك دورات تدريبية تقدمها الإسعافات الأولية تُمكن من مساعدة الأشخاص المُصابين دون إلحاق الضرر للنفس؛ مشيرًا إلى أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها بعد سحب الشخص العالق بالسيول، أبرزها تركه على وضعية الإفاقة وهي تعني وضع المُصاب على الجانب الأيمن أو الأيسر ورفع أحد القدمين ووضع اليد عند الرقبة لفتح مجرى الهواء للتنفس.

كما حذر الربيش من الانخراط في السيول، ناصحًا بالابتعاد عنها لتجنب حالات الغرق للكبار والصغار

طقس معتدل على هذه المناطق

وتوقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تكون الأجواء في الأيام القادمة في قمة الروعة، خاصة في وسط وشرق المملكة، وعلى المرتفعات الجنوبية، والجنوبية الغربية.