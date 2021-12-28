بعد ظهوره مع الشاب خالد.. الإعلامي داوود الشريان يتصدر محركات البحث

الرياض - محمد عبدالله - آثار الإعلامي داوود الشريان ضجة واسعة في الأيام الماضية بعد ظهوره بشكل مختلف وقد تغييرت ملامحه بعد غياب طويل.

داوود الشرقية برفقة الشاب خالد

وكان الصحفي عثمان العمير، قد نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع ال​إعلام​ي ​داوود الشريان​ بالفنان الجزائري الشاب خالد وعلق عليها: «الشاب داوود الشريان في لقاء تلفزيوني مع الشاب خالد».

اختلاف شكل داوود الشريان

وتناقلت الصورة بسرعة كبيرة، وذلك بسبب اختلاف شكل الشريان ونحافته الواضحة بعد فترة غياب بسبب وضعه الصحي الذي منعه من الظهور.

جرأة داوود الشريان في طرح القضايا

ويعد الإعلامي الشريان أحد أبرز الإعلاميين السعوديين، واشتهر بشكل خاص في برنامجه الثامنة وبأسلوبه الجريء في طرح القضايا، وبدأ العمل في الصحافة، العام 1976، بعد أن تخرّج في جامعة الملك سعود تخصص صحافة، وقدم برامج في الإذاعة والتلفزيون، منها: الثانية على إذاعة أم بي سي إف إم، والثامنة على قناة أم بي سي 1 ولُقّب بكبريت الصحافة.

محطات بارزة في حياة داوود الشريان

وعمل في صحيفة الجزيرة، العام 1976، ثم التحق بمجلة اليمامة، العام 1977، وأصبح مديرًا للتحرير، ثم رئيسًا لتحرير اليمامة، وفي العام 1980 أصبح أول مراسل لوكالة إسوشيتد برس في السعودية، وسافر إلى الولايات المتحدة، العام 1985، وتلقى دورة في اللغة الإنجليزية والصحافة، وفي العام 1987 أسس شركة للتوثيق والمعلومات وتولى إدارتها، وخلال عمله في الشركة مديرًا عامًا تمت إعارته للعمل في عدد من الصحف، والقنوات الخليجية. منصب مرموق لداوود الشريان وفي العام 2017، تم تعيين الشريان رئيسًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، لكنه لم يمكث في منصبه طويلًا، وعاد مجددًا إلى قناة أم بي سي. وفي الشهور الماضية ترددت أنباء عن تدهور صحة داوود الشريان، عقب ظهوره بوزن نحيف في صورة جمعته مع الفنان ناصر القصبي.

رد نجل الشريان على تدهور صحته

وأكد نجله محمد، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أن نمط الحياة الجديد لوالده، هو ما ساهم في إنقاص وزنه مع الالتزام بنظام غذائي، مضيفا أن «داوود» يتمتع بصحة وعافية، وأن ما يتم تداوله بشأنه غير صحيح، مبرهنًا على صحة ذلك بمقطع فيديو لوالده وهو يستمتع بالرسم على الجدران.