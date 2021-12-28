بالفيديو.. خبير أمني يكشف علامات اختراق الجوال

الرياض - محمد عبدالله - قال فهد الدريبي، مختص في الأمن السيبراني والتقنية، إن هناك بعض العلامات التي تكشف اختراق الجهاز الجوال.

وكشف الدريبي خلال لقائه في برنامج صباح السعودية، المُذاع على قناة السعودية، أن الاختراق ينقسم إلى نوعين، الأول، المخترق المُتسلل المحترف الذي يخترق الجوال بدون علم صحابه ويقوم بسرقة بياناته.

وتابع الدريبي: الاختراق الثاني، هو ترك بعض العلامات أثناء الاختراق، مثل فتح التطبيقات بطريقة مفاجئة، وسماع أصوات غريبة صادرة من الجوال.

كما لفت الدريني، إلى أن ارتفاع درجة حرارة الجوال ليست علامة واضحة على الاختراق لأن أسبابها متعددة.

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