الصحة تعلن عن وظائف لحاملي الماجستير والبكالوريوس

أعلنت وزارة الصحة استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الماجستير البكالوريوس في التخصصات التالية: وثائق، المكتبات والمعلومات، إدارة المعلومات، علم المعلومات، دراسات المعلومات، موضحة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصصات وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1443 إلى 01 جمادى الآخرة 1443، عبر بوابة التوظيف​.

(التقديم على الوظائف من هنا)

الشروط المطلوبة:

- وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

- الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

- شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.