الصحة تعلن عن وظائف لحاملي الماجستير والبكالوريوس

(التقديم على الوظائف من هنا)
الشروط المطلوبة:
- وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.
- شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
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