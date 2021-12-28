تنبيه من أمطار رعدية على محافظات بمكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة، الطائف، والكامل، ومراكز الهدا، والشفا، والسيل الكبير، ورهاط، ومدركة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.